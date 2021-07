Titane, la perturbadora película por la que varios espectadores se retiraron con náuseas en el Festival de Cannes

Durante su proyección, varios de los asistentes abandonaron la sala porque requirieron asistencia médica, e incluso hubo algunos desmayos. El filme se llevó la Palma de Oro

En la última edición del Festival de Cannes, el film francés Titane se llevó la Palma de Oro. Pero la película dirigida por la francesa Julia Ducournau no solo fue noticia por fascinar al prestigioso jurado que tuvo como presidente a Spike Lee, sino que tuvo también una enorme repercusión por el malestar físico que generó en muchos espectadores.

Según informó el portal Lenta, una buena parte de la audiencia tuvo que abandonar la sala porque se desmayó o sintió nauseas durante la exhibición de este terrorífico thriller. Incluso, algunos de los presentes necesitaron atención médica para recomponerse.

Titane se centra en una asesina serial que -como ya publicaron varios medios- tiene sexo con un auto y se encuentra buscando a su padre perdido. En su camino lo que se pueden ver son orgías salvajes y muertes violentas, todo con una estética tan magnética como perturbadora.

No es la primera vez que Ducournau muestra su talento para provocar a través de una historia en la que se esconde una crítica social. Una situación muy similar ocurrió cuando su ópera prima Crudo se estrenó en el Festival de Toronto y personal médico tuvo que asistir de urgencia a dos personas que no toleraron las escenas gore.

En aquel film, que pasó por las salas argentinas, una adolescente vegetariana cambiaba completamente su personalidad cuando comía carne cruda por primera vez. Esa situación destapa su verdadera naturaleza y genera varias escenas no aptas para cualquier público.

Como se evidencia en su filmografía, la cineasta es una admiradora del horror físico que caracteriza a gran parte de la obra del canadiense David Cronenberg como también de la habilidad para crear suspenso del maestro Alfred Hitchcock, entre otros íconos del género fantástico.

Este sábado, cuando se convirtió en la segunda mujer en llevarse la Palma de Oro a mejor director -la otra ganadora fue Jane Campion, que compartió la estatuilla con Chen Kaige-, Ducournau le dedicó un particular elogio al jurado. “Gracias por reconocer la ávida necesidad visceral que tenemos de un mundo más fluido e inclusivo, por pedir una mayor diversidad en nuestras experiencias en el cine y en nuestras vidas “, aseguró.

Y concluyó: “Gracias también por dejar entrar a los monstruos. La perfección es un callejón sin salida y una monstruosidad, que asusta a algunos y atraviesa mi trabajo, es un arma y una fuerza para hacer retroceder los muros de la normalidad que nos encierran y separan“.

El film se estrenará en Latinoamérica a través de la plataforma MUBI.

Comparte esto:

WhatsApp

Tweet

Imprimir