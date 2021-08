Tiene 14 años, dos millones de seguidores y su mamá eliminó sus redes sociales

Fue en Brasil; una madre preocupada por la salud mental de su hija adolescente suprimió sus cuentas; “Fue una decisión necesaria”, dijo

Una madre eliminó las redes sociales de su hija influencer, que tenía casi dos millones de seguidores con solo catorce años. La mujer lo hizo cuando se dio cuenta de que su hija le daba demasiada importancia a los miles de comentarios que los seguidores dejaban por escrito.

Fernanda Rocha Kanner, que es médica y vive en San Pablo, Brasil, fue tajante respecto de su decisión: “Radical, sí. Necesaria, también”, aseguró en el programa local Fantástico, que se emite por TV Globo.

“No creo que sea sano, ni siquiera para un adulto y mucho menos para un adolescente, basar la autopercepción en comentarios online”, opinó al respecto. “Ya es bastante difícil descubrir quién eres a los catorce años. Cuando tienes casi dos millones de seguidores que no has visto en tu vida y que creen que te conocen, es aún más peligroso. Es más fácil perder el rumbo”, agregó Rocha Kanner.

La mujer se preocupó por la salud mental de su hija –llamada Valentina- cuando vio que en sus perfiles de Instagram y TikTok la adolescente tenía “treinta selfies iguales y bailes cortos que cualquiera puede hacer”. En ese momento tomó la decisión de eliminar las dos cuentas donde su hija era conocida como Nina Rios.

El pasado 5 de julio, Rocha Kanner usó su propia cuenta de Instagram para explicar los detalles de su decisión. “En sus redes había decenas de clubes de fans, todo muy dulce pero también dañino para cualquier adolescente en proceso de descubrimiento y búsqueda de la individualidad. No quiero que crezca creyendo que es ese personaje. Nacemos con varios dones que nos hacen únicos, pero cuando copiamos al rebaño se diluyen en el proceso y acabamos siendo uno más del montón”, escribió la madre preocupada.

Por otro lado, la mujer comentó los problemas que puede implicar leer constantemente los mensajes de usuarios: “No quiero que ella se emocione con cumplidos. Tampoco quiero que se vea aturdida por las críticas de gente que no conoce. Las opiniones son sólo un reflejo de quien las hace y no de quien las recibe”.

Si bien la brasileña fue apoyada por muchos usuarios, otros la criticaron. “Me pasé la semana leyendo a desconocidos decirme que era narcisista, egoísta, que había acabado con los sueños de mi hija, que estaba celosa de ella. Lo leí mientras ella dormía tranquila y felizmente pegada a mi lado, impermeable a los venenos de Internet, escenario para cobardes”, escribió en Instagram el pasado 16 de julio.

Durante la entrevista en el programa Fantástico, Valentina contó que se enojó con su madre cuando le eliminó sus cuentas, pero que luego reflexionó y ahora no quiere volver a las redes sociales. De hecho, aseguró que tampoco sabe si alguna vez querrá regresar: “Yo decidiré”, aseguró la adolescente.

LA NACION

