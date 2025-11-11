Terror en Corrientes: una barcaza rozó a deportistas en kayak

Este fin de semana, se desarrollaba una jornada deportiva y recreativa sobre las aguas del río Paraná, cuando un barco carguero atravesó el trayecto de un grupo de deportistas que participaba de una travesía en aguas abiertas.

El hecho ocurrió el sábado y quedó registrado en varios videos que se viralizaron en redes sociales.

En las imágenes se observa a nadadores y personas en kayak intentando alejarse desesperadamente, mientras la enorme embarcación pasa a escasos metros.

En una de las grabaciones, incluso, se escucha la voz de quien filma pidiendo que los participantes se aparten, para evitar ser golpeados por la corriente generada por el buque.

Afortunadamente, no se registraron heridos ni víctimas, aunque el susto fue generalizado entre los deportistas y sus familias.

La actividad formaba parte de una travesía organizada por la Municipalidad de Corrientes, que se realiza de manera oficial con inscripción previa y control de grupos.

El recorrido previsto iba desde la playa Molina Punta hasta la playa Arazaty II, siguiendo la tradicional ruta sobre el Paraná.

Tras la difusión de los videos, surgieron críticas y pedidos de explicaciones sobre las condiciones de seguridad y coordinación con las autoridades fluviales.

En las últimas horas, la Comisión Deportiva El Puente, una de las entidades vinculadas a la organización de la travesía, emitió un comunicado oficial en el que expresó su preocupación y anunció que se analizarán las causas del incidente.

«Lamentamos profundamente lo ocurrido y compartimos la preocupación y el mal momento vivido por cada uno de los participantes y sus familias», señalaron.

«Desde la Comisión Deportiva El Puente asumimos el compromiso de analizar en detalle las causas del hecho y de trabajar con total responsabilidad junto a las autoridades competentes para que algo así no vuelva a repetirse», agregaron.

Asimismo, explicaron que tras concluir la actividad se reunieron con los nadadores para brindar tranquilidad y ratificar que se están realizando los informes correspondientes sobre lo sucedido.

Mientras tanto, tanto la Municipalidad de Corrientes como las autoridades fluviales trabajan para determinar qué originó la peligrosa maniobra del buque y por qué coincidió con el paso de los deportistas en el canal de navegación.