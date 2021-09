Tenía sexo en un balcón y se cayó por la baranda: Aterrizó arriba de un auto

Ocurrió en Taiwán. La pareja mantenía relaciones sexuales y todo iba bien entre ellos hasta que la gravedad y la actitud temeraria les jugaron en contra. La mujer terminó sentada arriba de un auto y pudo pararse sola.

Una mujer en Taipei, capital de Taiwán, se volvió viral esta semana al caer por la baranda de un balcón cuando tenía sexo. Medio vestida y con la guardia baja, la dama fue presa de la fuerza de gravedad y terminó sentada en el techo de un auto.

El impacto contra el auto dejó a la mujer visiblemente dolorida, sobre todo en la zona del coxis y las vértebras lumbares, pero apenas apareció su pareja logró incorporarse y bajarse del auto, informó el sitio británico The Sun.

Por lo poco que se ve en el video del episodio, la mujer de pelo rojizo estaba semi desnuda y en el apuro no se percató del peligro que corría. Para cuando se dio cuenta del error de cálculo ya estaba sentada en un cráter que quedó en el auto de un vecino del edificio.

“Estaba caminando a casa cuando sucedió. No la vi caer, pero escuchamos un fuerte estruendo y ella ya estaba encima del auto”, relató alguien que presenció la secuencia.

Fuente: Minutouno.com

