“Te voy a regalar a esa gordita”: discriminaron a una bailarina en el corso

Ocurrió durante la transmisión en vivo. Los locutores no se dieron cuenta de que sus micrófonos habían quedado prendidos. Elizabeth Casimiro los denunció,

Elizabeht Casimiro tiene 37 años y hace 28 que es bailarina. Su pasión por desfilar en las comparsas de todo el país se convirtió en su modo de vida. Esta semana, mientras bailaba en la provincia de La Rioja, fue discriminada por los conductores que transmitían el evento.

“Te voy a regalar a esa gordita, la pasista, la que viene ahí”, se lo escucha decir al locutor sin darse cuenta de que su micrófono había quedado abierto. La mujer que lo acompañaba lanzó: “Esa te va a dar matraca, mira cómo baila, es tremendo”.

EL REPUDIO DE LA BAILARINA ANTE EL GORDOODIO Y LOS MENSAJES TRANSODIANTES



La noche en que la discriminaron, Elizabeth desfilaba para la comparsa “Infierno en Carnaval”, en la localidad riojana de Chilecito a la que pertenece desde hace tres años.

En diálogo con TN y La Gente la mujer dijo que se enteró de lo que había pasado cuando llegó a su casa y sus amigos empezaron a mandarle mensajes y el video con los comentarios de los locutores.

“Cuando empecé a leer los mensajes no lo podía creer. Me puse a llorar porque me humillaron públicamente y hasta dudaron de mi sexualidad. En el video que vieron cientos de personas se los escucha decir ‘no vaya a ser que la bailarina venga con sorpresa. Con sorpresa no me gustan’. Soy madre de dos hijos y si fuera una chica trans cuál sería el problema”.

En otra parte de la transmisión, hacen referencia a su cuerpo entre risas: “Te voy a regalar a esa gordita, la pasista, la que viene ahí”, se lo escucha decir al locutor

Lejos de desaprobar el comentario gordoodiante, la mujer que lo acompañaba sumó: “Esa te va a dar matraca, mira cómo baila, es tremendo”.

Elizabeth los denunció en la fiscalía correspondiente y en las próximas horas lo hará ante el INADI (Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo).

Todavía triste e indignada, contó que esa noche no pudo dormir. Al día siguiente tuvo la última noche de desfile y sufrió un ataque de pánico. “No podía bailar, me faltaba el aire. Mis compañeros me apoyaron, la gente me aplaudió. Sentí el apoyo de todos y eso es lo que quiero agradecer. Ahora estoy fuerte y bajo tratamiento psicológico”, detalló.

EL PEDIDO DE DISCULPAS A ELIZABETH

La mujer dijo que el locutor fue hasta su casa a pedirle disculpas por el mal momento que le había hecho pasar días atrás. “Vino con una virgen. Me dijo que la virgen lo iluminó para llegar hasta allí. Sinceramente no le creí nada de lo que dijo. Su compañera, aún no se disculpó. Van a tener que rendir cuentas. No puede ser que dos comunicadores sociales digan esas cosas. No se merecen trabajar de eso”, concluyó.

También desde el Municipio de Chilecito emitieron un comunicado repudiando los dichos de los dos conductores y solidarizándose con Elizabeth.

“Repudiamos todo acto de violencia y discriminación que afecte la integridad física y moral de las personas, que estereotipan a las mujeres y perpetúan los roles de género…”, dice una parte de lo que publicaron las autoridades locales.

Comparte esto:

WhatsApp

Tweet

Imprimir