Tarifas, jubilaciones, deuda y devaluación: las definiciones del Gobierno para los próximos meses

El presidente Alberto Fernández concedió un reportaje de 2 horas a C5N y respondió sobre las principales inquietudes que aquejan a la sociedad en medio de la crisis económica por el coronavirus. Al respecto, descartó cualquier incremento en las tarifas de los servicios públicos y expresó que “la escalada inflacionaria tiene mucho de especulativo”. Adelantó, además, que trabaja con el ministro de Economía, Martín Guzmán, para evitar las corridas cambiarias a través del contado con Liqui.

En esta nota, un repaso de las principales definiciones económicas

Servicios: las tarifas de luz, gas y agua están congeladas hasta junio, inclusive. ¿Qué va a pasar desde julio? “No podemos en esta instancia aumentar nada. Tenemos que ver cómo funcionar y parar la escalada inflacionaria”.

Jubilaciones: el Presidente ratificó que en junio se pagará el aumento jubilatorio por decreto y aunque dijo que ya tienen el porcentaje casi definido, evitó adelantar el número. “Esperemos a que esté terminado”, dijo. Además, confió en llegar a un consenso en el segundo semestre del año sobre una nueva fórmula jubilatoria, para que los haberes vuelvan a ajustarse en diciembre bajo un esquema de aumento y no por decreto.

“Mire, yo soy partidario de la fórmula del gobierno de Cristina Kirchner, pero si hoy aplicamos ese esquema que es un promedio de ingresos fiscales y salarios, los sueldos de los jubilados en este momento deberían ir para abajo (porque la recaudación tributaria se desplomó por el coronavirus). Así que tenemos que encontrar una fórmula que no los haga perder y la podamos aplicar a fin de año”.

IFE: “Va a haber un bono (de $10.000) más (por mayo y quizás junio) y se va a ampliar el número de beneficiarios porque quedó afuera gente que no debió haber quedado afuera”.

Nafta: “Estamos trabajando en el barril criollo para que no se derrumbe la actividad petrolera. (Será a US$45). El colmo sería que hoy suban las naftas cuando el precio se estñá desplomando a nivel internacional”.

Inflación: Los precios de los alimentos siguen siendo inexplicablemente altos. Los economistas hablan de un tipo de inflación autoconstruida y ponen siempre de ejemplo a la Argentina. Es una inflación psicológica de los que ven que el dólar sube, y entonces dicen `a mí no me agarran, yo aumento por las dudas´ y entonces van corriendo detrás del dólar´, y es un dólar que muchas veces sube por pura especulación de muy pocos inversores como ocurre ahora, que con 30 millones de dólares se puede aumentar una barbaridad”.

Devaluación: “Sé lo que tengo que hacer para defender los derechos de los argentinos y me pelearé con los que me tenga que pelear. Los buenos modales no quitan las convicciones. No vamos a hacer nada que le complique la vida al pueblo. Estuvimos hablando con (el ministro de Economía) Martín Guzmán para seguir trabajando hasta domar a los que actúan de este modo porque no hay perdón ético para que actúen así en este momento”, adelantó el Presidente sobre las empresas e inversores que compraron grandes sumas de dólares en el contado con Liqui las últimas semanas e hicieron saltar el valor del billete estadounidense en desmedro del peso argentino.

“Pelearé con los que tenga que pelear para que esto no ocurra. Puedo tener buenos modales, pero exigiré lo que tenga que exigir para que no maltraten a los argentinos”, lo dijo en referencia también al campo que está acuñando granos a modo de especulación con el valor del dólar para exportar.

Deuda: “No me van a hacer torcer el brazo en la negociación”. Yo no aceptaré ninguna propuesta que maltrate a los argentinos. Hasta ahora, no hubo ninguna contrapropuesta” de parte de los bonistas. Y aseguró que el Gobierno analizará una oferta que sea “sostenible” para el país y advirtió: “No somos unos necios, quisiéramos que el país no vaya al default”.

“El Estado conoce los nombres de todos los que operan. Las transacciones del contado con Liqui son legales pero muy dañinas para la economía”, siguió. Y completó: “Hay pura especulación y después no sé cuánto hay de presión para ceder en la negociación de la deuda. Son fondos que han invertido en bonos con total inconsciencia, sabiendo que nadie iba a poder pagar y muchas veces lo hicieron para sostener un gobierno no para mejorar el país. No me van a hacer torcer el brazo”.

Impuesto a las Ganancias: “No puede ser que los que ganen un salario paguen de ganancias el mismo porcentaje que las grandes fortunas. Ahí se merece un debate”.

Billete de $5.000: “Fue una idea que en algún momento circuló pero no lo vamos a hacer”.

Comparte esto:

WhatsApp

Tweet

Imprimir