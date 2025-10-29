Supuesto abuso sexual a una menor : Un detenido

El día 27 de octubre se tomó conocimiento del ingreso de una menor a las 23:00 hs, al Hospital local, Dr. Emilio Rodríguez, quién habría sido supuestamente abusada, por lo cual y con la premura del caso, el personal de la Comisaria Local, se constituyó hasta dicho Nosocomio, donde una vez allí se entrevistaron con el médico de Guardia, con la hermana de la menor, ciudadana E. N. L. y la damnificada, E.V.D. (16), luego se las traslado a la Unidad Policial donde se le recibe la denuncia a la hermana de la misma, DENUNCIANDO: Que hace 2 semanas aproximadamente su hermana E.V.D. (16) se dirigió junto con su amiga «SOLE» al Barrio Quinta 49 de esta ciudad, al domicilio de un ciudadano de apodo «CHIVO» donde estuvieron consumiendo estupefacientes y bebiendo alcohol despertándose luego desnuda observando que chivo estaba en sus partes íntimas, y ella procede a retirarse del lugar adolorida…”.

Se tomó intervención y bajo las directivas del Fiscal en Turno, Dr. Gustavo Rafael Valero, a/c Fiscalía de Investigación Nº 4, se derivó a la menor en compañía de su hermana al Hospital 4 de Junio de la ciudad de Pcia. Roque Sáenz Peña, donde fue examinada por la Dra. OJEDA MACHUCA, Diagnosticando: Que la menor Presentaba golpes con costra hepática en región costal izquierda. Producido por o contra elemento duro y/o contuso. Tiempo no menor a 30 días.

No encontrando otras lesiones visibles.

Conforme lo dispuesto por Fiscal en turno, se procedió a la Individualización y aprehensión del supuesto autor identificado como B. O. de 48 años, quien seguidamente fue notificado de su aprehensión en la causa SUPUESTO ABUSO SEXUAl.