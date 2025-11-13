Supermercados El Arriero entregó el auto 0 km al ganador de Villa Ángela

Este miércoles 12 de noviembre, Supermercados El Arriero realizó la entrega del auto 0 kilómetro correspondiente a su tradicional promoción anual, que ya va por su 28ª edición.

El flamante ganador fue Gustavo Benítez, vecino de Villa Ángela, quien recibió su vehículo en un acto lleno de emoción y agradecimientos.

En diálogo con Obsesión de Radio FM 104.5, Daniel Jovmanovich, gerente de la empresa, expresó:

“Es un placer compartir este momento especial donde hacemos entrega de este auto flamante 0 kilómetro.

Recién llegado el ganador desde Villa Ángela, está todo listo para hacer la entrega.

Esta promoción que termina de concluir es la número 28 y ya está en marcha el proceso de la 29ª.

Estamos en los últimos días del año, es bueno sumarse a esta promoción.

Agradecemos tanto al ganador como a todos nuestros clientes por confiar en nuestros productos y servicios.”

Por su parte, Gustavo Benítez, el afortunado ganador, manifestó su alegría:

“Somos de Villa Ángela, con mi familia no lo podemos creer.

Estamos muy agradecidos con la empresa, somos compradores fieles de El Arriero.

Estuve viendo el nuevo vehículo y está impecable.

Les decimos a todos que participen, ¡todos tenemos chances!”

Con esta nueva entrega, Supermercados El Arriero reafirma su compromiso con los clientes y la continuidad de una promoción que ya se ha convertido en un clásico chaqueño.