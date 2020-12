Sufre River: dos sensibles bajas para el Superclásico y la ida de la Copa Libertadores

La victoria de este domingo ante Arsenal le dejó al entrenador Marcelo Gallardo seria preocupación, ya que dos jugadores no podrán estar ante Boca el fin de semana que viene.

Los defensores de River, Fabricio Angileri y Milton Casco, sufrieron lesiones musculares en el triunfo ante Arsenal por 2 a 1 de este domingo que los marginarán del Superclásico ante Boca por la cuarta fecha de la Zona Campeonato A de la Copa Diego Maradona y seguramente también del duelo de ida ante Palmeiras por las semifinales de la Copa Libertadores.

Angileri fue el primero en abandonar el campo, ya que sintió una molestia en el isquiotibial izquierdo que lo sacó de partido a los 15 minutos del primer tiempo.

Su reemplazo inmediato fue Casco, pero también dejó la cancha por un dolor en el isquiotibial izquierdo cuando promediaba el segundo tiempo, lo que motivó la preocupación inmediata de todo el mundo River y lógicamente del entrenador Marcelo Gallardo.

El ex Godoy Cruz se afirmó en el equipo titular y era número puesto para el choque ante Boca. Su sustituto natural era Casco, pero tampoco será de la partida, por lo que el Muñeco deberá apelar a su originalidad para cubrir dichas bajas.

Según informó el cuerpo médico de River, Angileri y Casco se realizarán estudios médicos y no llegarían para la ida de semifinales de Copa Libertadores ante Palmeiras de Brasil del martes 5 de enero.

