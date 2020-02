Sueño Qompi, clasificaron para el Pre Baradero, por falta de fondos no pudieron viajar

Por Javier Insaurralde

El grupo musical SUEÑO QOMPI integrado por músicos QOM conocidos en cada rincón de nuestra ciudad, región y provincia, clasificaron para el PRE BARADERO, pero no pudieron viajar por falta de recursos, José Luis Leiva director del grupo , agradeció a quienes los acompañaron y pidió disculpas por no haber podido viajar a representar a Castelli, Chaco y la región impenetrable.

En su muro de FACEBOOK jose Luis Leiva director y integrante de Sueños Qompi escribió “simplemente pedir mil perdón disculpas pero por falta de recursos no hemos recibido ayuda económica por parte del gobiernos por ella no pudimos participar el certamen para el día de mna en BARADERO ya estamos clasificado para participar en el certamen pero bueno no pudimos juntar para el pasaje estadía y de más entonces decidimos no viajar por falta de apoyo. Queremos agradecer a aquellos que nos Dios una o de otra forma de ayudarnos. A todos los que nos colaboraron de la Peña a la MUNICIPALIDAD DE J.J.CASTELLI. en fin pero no nos alcanza para el viaje. X eso hago público nuestra pedido a las casas comerciales y lo que nos colaboras comprando su anticipada. No es que queremos sacar algo de su bolsillos es que no podemos llegar a lo que queremos llegar. Espero que nos entiendan hnos. y amigos en fin a todos. Acá se ausentó el gobierno para los ganadores del PRE BARADERO 2020.

