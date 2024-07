Subsidio a la tarifa eléctrica: últimos días para inscribirse y no perder el beneficio

En el Chaco y el resto del país, cientos de miles de hogares que actualmente perciben el subsidio a la tarifa eléctrica (pese a que nunca lo solicitaron), dejarán de percibir el beneficio si no se registran antes del 5 de agosto próximo (según lo establecido por la Resolución 90/2024 de la Secretaría de Energía de la Nación). Desde Secheep recuerdan que dicha medida del Gobierno nacional afecta a unos 125.000 clientes chaqueños que actualmente perciben el beneficio, y que, si no se inscriben en forma particular para sostenerlos, podrían tener incrementos de hasta un 178% en sus facturas de luz.

Esos 125.000, son clientes que desde 2022 fueron incorporados automáticamente al Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía (RASE) como hogares de bajos ingresos (es decir como N2) y que, actualmente, perciben el mayor tope de subsidio, pese a que nunca realizaron el trámite para solicitarlo.

Ahora, por disposición de la Secretaría de Energía de Nación, deberán adherirse en forma individual, caso contrario, tendrán incrementos significativos en sus boletas mensuales de luz.

QUIÉNES PUEDEN SOLICITAR EL SUBSIDIO

Tras las medidas del Gobierno nacional, desde Secheep sugieren a la población solicitar el subsidio vigente, con el objetivo de atenuar el fuerte incremento que impactará en las próximas facturas, tras el tarifazo establecido por la Nación.

La empresa energética reitera que es importante que aquellos clientes que no hayan solicitado el subsidio se adhieran al Registro de Acceso a los Subsidios de Energía, ingresando a la web: https://www.argentina.gob.ar/subsidios; o bien a través de la aplicación Mi Argentina.

Ante cualquier duda o consulta, se puede llamar, de 8 a 20, al teléfono 0800-222-7376 (Centro de Atención de Usuarios de la Secretaría de Energía de la Nación).

Completando esa solicitud, los hogares que cumplan con los requisitos pagarán más barata la energía en sus próximas facturas según el esquema vigente de segmentación de subsidios.

CÓMO SOLICITAR EL SUBSIDIO

A través de la web: https://www.argentina.gob.ar/subsidios o de la App Mi Argentina, los usuarios podrán empadronarse para solicitar el subsidio, y también modificar y/o actualizar datos, como cambio de dirección o medidor o modificación de la situación patrimonial o del hogar, etcétera. Al momento de ingresar la web o la App para completar el formulario, se debe tener a mano:

El último ejemplar del DNI

El número de CUIL personal y el de quienes conviven con el solicitante

Una boleta de Secheep (donde figura el número de cliente y de medidor)

El dato de ingresos mensuales de bolsillo de cada persona que compone tu hogar

Una dirección de correo electrónico

En la web, se tendrá que completar datos personales, domicilio, información del servicio de luz, y datos de las personas que conviven con el solicitante. Luego, se recibirá una información provisoria al mail declarado anteriormente.

Los hogares se encuentran divididos en tres categorías residenciales en base a los niveles de ingresos que perciben: los usuarios de altos ingresos (N1) son los que están contemplado que paguen más caro la energía; los de ingresos bajos (N2) y los de ingresos medios (N3) que tienen “bonificaciones en sus tarifas” pero con topes de consumo.

Es importante señalar que las normativas vigentes estipulan para que las familias cuyos ingresos no superen 3,5 veces el valor de la Canasta Básica Total (CBT) establecida por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

En ese contexto, la semana pasada, dicho organismo informó que en junio, el costo de la CBT fue de $873.169, para un hogar integrado por dos adultos y dos menores.