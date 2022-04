Su pareja le arrancó el cuero cabelludo para que ningún hombre volviera a mirarla

Dos meses después de la agresión, Vega accedió a explicar los minutos de terror que vivió y que también presenciaron sus hijos.

Kenede Susana Vega Garizao, madre de tres hijos, tenía 25 años cuando recibió una brutal agresión por parte de su pareja, Armando José Castro Maldonado, quien recibirá la respectiva sentencia el próximo viernes 29 de abril.

Los detalles acerca de este caso de violencia intrafamiliar fueron expuestos por la propia víctima hace cuatro años, quien debió ser trasladada a un hospital por las lesiones que sufrió, informa People.

El hecho ocurrió en la ciudad colombiana de Barranquilla, lugar donde el agresor atacó a la mujer y le arrancó el cuero cabelludo con el argumento de que ningún hombre volviera a mirarla.

Dos meses después de la agresión, Vega accedió a explicar los minutos de terror que vivió y que también presenciaron sus hijos.

“Yo no podía hacer nada, grité lo más que pude, pero él me tomó con mucha fuerza y me puso boca abajo. Sentía cómo que me estaba matando en presencia de mis hijos, temía lo peor, incluso lo único que esperaba era que no atacara a mis pequeños”, manifestó la afectada.

Más tarde se reveló que su pareja ya la había agredido. Esa vez el hombre la trató de ahogar en un estanque por celos, por lo que ahora deberá enfrentar cargos por intento de femicidio.

