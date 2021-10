Sorteo, música y regalos para las madres de Napenay

Con total éxito se llevó a cabo en el Polideportivo Municipal el festejo por el Día de la Madre realizado en forma conjunta con Lotería Chaqueña y la Municipalidad de Napenay. Asistieron alrededor de 1500 personas y la fiesta se desarrolló con total normalidad.

La familia y particularmente las madres de la localidad pudieron disfrutar de este gran espectáculo musical para todas las madres de la localidad. Varios artistas musicales actuaron en el marco de este festejo que tuvo como principales protagonistas a las madres.

El intendente Gustavo Balbuena agradeció la presencia de las familias que desde temprano disfrutaron sin inconvenientes del festival hasta bien entrada la madrugada incluido el baile, donde las parejas salieron a bailar y disfrutar de la música.

Hubo sorteos y regalos para las madres de la localidad y cada una se llevó un regalito. “Hace tiempo ni teníamos un encuentro similar, fue todo muy lindo”, dijeron las madres que asistieron al festejo, al tiempo que felicitaron y agradecieron al jefe comunal por la iniciativa.

“Fue una noche amena, con música, donde brindamos un homenaje a toda las madres de la localidad, festival que fue posible gracias al apoyo de Lotería Chaqueña”, comentó el intendente quien agradeció el aporte y acompañamiento.

Aclaración

Ante una información difundida por redes sociales sobre un incidente con la policía en dicho evento aclaró el intendente Balbuena en su cuenta de Facebook que : “En ese evento multitudinario hubo un solo joven que generaba problemas a la hora del baile. El oficial Diego Gonzales que estaba a cargo del patrullero y aproximadamente 10 policías quiso cortar la música y encender las luces. Yo les dije que a mí me parecía que lo tienen que llevar detenido al que ocasiona problemas y dejar seguir con la fiesta, que por otra parte se desarrollaba en el patio del municipio donde yo soy el intendente. La policía se amotinó y me dijo que se retiraba y que no le pidiera más ayuda”, escribió como descargo Balbuena.

Comparte esto:

WhatsApp

Tweet

Imprimir