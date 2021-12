Sorteo de la Champions League: los cruces de octavos de final

Tras el polémico error, la UEFA repitió el sorteo de los equipos y no habrá cruce entre Lionel Messi y Cristiano Ronaldo.

Este lunes se realizó el nuevo sorteo de los cruces de octavos de final de la Champions League en la sede de la UEFA en Nyon, Suiza, tras el polémico error técnico que había tenido lugar más temprano.

Champions League: los cruces de octavos

Salzburgo vs. Bayern Múnich

Sporting Lisboa vs. Manchester City

Benfica vs. Ajax

Chelsea vs. Lille

Atlético de Madrid vs. Manchester United

Villarreal vs. Juventus

Inter vs. Liverpool

PSG vs. Real Madrid

Finalmente, los hinchas no podrán ver el tan esperado cruce entre Lionel Messi (PGS) y Cristiano Ronaldo (Manchester United). En cambio, el equipo de “la Pulga” se enfrentará al Real Madrid por un lugar en cuartos, por lo que los simpatizantes del FC. Barcelona tendrán la oportunidad de hinchar por el equipo parisino.

Otro partido a destacar del sorteo de la Champions League es el cruce entre Inter vs Liverpool, con favoritismo para este último como candidato.

Cuándo se juegan los octavos de final de la Champions

Los partidos de octavos de final de la UEFA Champions League se jugarán en febrero y marzo.

Los cruces de ida serán el 15, 16, 22 y 23 de febrero, mientras que los de vuelta el 8, 9, 15 y 16 de marzo.

Así habían quedado los cruces de la Champions en el primer sorteo

En el primer sorteo, que finalmente fue descartado por una seguidilla de errores, el PSG de Lionel Messi se enfrentaba al Manchester United.

Benfica (Portugal)-Real Madrid (España)

Atlético de Madrid (España)-Bayern Múnich (Alemania)

Inter (Italia)-Ajax (Países Bajos)

Chelsea (Inglaterra)-Lille (Francia)

Villarreal (España)-Manchester City (Inglaterra)

Salzburgo (Austria)-Liverpool (Inglaterra)

Sporting Lisboa (Portugal)-Juventus (Italia)

Paris Saint Germain (Francia)-Manchester United (Inglaterra)

