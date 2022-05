“Son reales”: el Pentágono presentó un informe sobre 400 ovnis

El Pentágono reveló en las últimas horas que se visualizaron alrededor 400 ovnis en el cielo estadounidense desde 2004 y, según los expertos, estos fenómenos no identificados representan una amenaza para la seguridad nacional.

Ante esta situación, se realizó por primera vez en 50 años una audiencia sobre ovnis en donde se dieron a conocer imágenes, videos y archivos que demuestran el sobrevuelo de estos objetos no identificados.

El subsecretario de Defensa para Inteligencia y Seguridad, Ronald Moultrie, y el subdirector de Inteligencia Naval, Scott Bray, testificaron en la audiencia ante un subcomité de la Cámara de Representantes y señalaron que se realizan desde el año pasado informes sobre dichos fenómenos aéreos.

Aunque para los altos mandos estos objetos son una amenaza nacional y hay que “tratarlos como tal”, muchos expertos que estaban en la audiencia trataron de calmar las aguas y sostuvieron que los ovnis deberían ser un tema de investigación y no considerarlos como un “estigma de inseguridad”.

“Hoy, lo sabemos mejor. Los UAP son inexplicables, es cierto. Pero son reales. Necesitan ser investigados. Y cualquier amenaza que planteen debe ser mitigada”, sostuvo Andre Carson, presidente del Subcomité de Inteligencia de la Cámara de Representantes sobre Contrainteligencia, Contraterrorismo y Contraproliferación.

Los últimos informes no descartan la posibilidad de vida extraterrestre, pero los expertos explican que existen diversas posibilidades sobre el avistaje de dichos objetos como: “Un desorden del aire”, como pájaros o globos, “fenómenos atmosféricos naturales” o “sistemas adversarios extranjeros” por parte de Rusia, China u otros países.

Tras una extensa audiencia pública los expertos siguieron la reunión de manera privada y no se conoce información de que temas se trataron allí.

