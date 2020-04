Solidaridad: Continúa la entrega de barbijos en Sáenz Peña

Se continúa con la campaña “Cuidando a mi ciudad”, organizada por el empresario y comerciante Waldemar Axel y su grupo de trabajo quienes cumplieron con la entrega de barbijos a vecinos del Barrio Hipólito Yrigoyen y Sarmiento entre otros.

Waldemar Axel, refirió al respecto: “Entregamos más barbijos al hogar Madre Teresa de Calcuta, a vecinos de los Barrios Belgrano, 713 Viviendas y Mitre entre otros.

La entrega es gratuita a las familias ya llevamos entregados desde que comenzó la pandemia más de mil barbijos a instituciones y la ciudadanía .y seguiremos confeccionando para todos los que necesiten.”

