Solidaridad ante los empleados de la Dirección de Suelos

Empleados de la Dirección de Bosques se solidarizan con los trabajadores de la Dirección de Suelos, ante una Resolución de la Secretaria de Ambiente que elimina el organismo.

A traves de la opinión publica nos enteramos que en la nueva estructura de la Secretaria de Ambiente se eliimina la Dirección de Suelos y Agua Rural, una institución que articula con todos los organismos y dependencias del estado para l la gestión, el asesoramiento y acompañamiento en materia de evaluación y conocimiento sobre el suelo con capacidad productiva.

Esta dependencia del estado articula constantemente con la Dirección de Bosques, con su asesoramiento y opinión sobre el manejo sostenible de los suelos con uso agricola gracias a los procesos de investigación y conocimiento en la materia que se desarrollan con la Estación Experimental del INTA en la localidad de Saenz Peña.

Los organismos tecnicos del estado, como lo son la Dirección de Bosques y Suelos, son muy importantes para el interior provincial, porque son los productores los que haceb uso hace de este tipo de servicios, de la extensión, el asesoramiento y hasta el analisis de las muestras que se puedan obtener.

Nos llama la atención como la degradación de la Dirección de Suelos, y el desmembramiento de la Dirección de Bosques que dispuso la Secretaria de Ambiente, va en contraposición con lo que el Gobernador anunció en su plan productivo 2030.

El aumento de la productividad agricol, ganadera y forestal, no se podrá dar acompañamiento con instituciones debiles, y sin el acercamiento con el productor quien es el que necesita llevar adelante de los avances de la tecnoloigia y el conocimiento.

Es por esto, que nos solidarizamos con los empleados y compañeros de la Dirección de Suelos, que realizan sus tareas administrativas, tecnicas y profesionales como cualquier trabajador, y que se encuentran afectados por esta decisión arbirtraria que genera incertidumbre en un marco de crisis.

Consideramos a la Resolución de la Secretaria inorpotuno y ajena a la realidad productiva y que se aparta de los objetivos de gobierno planteados por el Gobernador.

Las opiniones expresadas en los comentarios de las noticias, que no han sido sometidas a revisión editorial, en virtud de que son de exclusiva responsabilidad de los autores (lectores) de las mismas y pueden no coincidir con las de la Dirección Periodística de este Portal. No compartimos y repudiamos los comentarios, agraviantes, racistas, misóginos o que de algún modo ofenden la moral, buenas costumbres, religiones, elecciones sexuales, etc de los ciudadanos.-

Comparte esto:

WhatsApp

Tweet

Imprimir