Solicitarán la intervención de la Subcomisión de Emergencia del Departamento Comandante Fernández

Sáenz Peña.- Juana Vukich de la Organización Mujeres de la Producción y Productores Independientes, manifestó al programa ODR de Radiovisión que se emite de lunes a viernes de 8 a 9 horas por la 104.5 que solicitarán la intervención de la Subcomisión de Emergencia Agropecuaria del Departamento Comandante Fernández.

“Nosotros como organización no participamos de las reuniones hace varios meses, debido a que no estamos de acuerdo con el manejo de algunas resoluciones, y teniendo en cuenta que no se realizan las gestiones necesarias y suficientes en las esferas de la provincia. Los productores tienen que seguir esperando las asistencias que por Ley les corresponde, sin embargo las gestiones desde la Subcomisión de Emergencia no son efectivas” agregó Juana Vukich.

