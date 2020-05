Solicitan a productores que se registren para obtener beneficios

El gobierno provincial lanzó, este jueves, una convocatoria de registro al Sistema Informático de Productores Agrícolas Chaqueños (Sipach), destinado a todos los actores de ese sector a nivel local.

El empadronamiento al Sipach es obligatorio y requisito indispensable para participar de todo tipo de programa o asistencias del gobierno reintegrables o no, que sean instrumentados con fondos nacionales o provinciales, al igual que la realización de trámites o gestiones ante cualquier repartición pública gubernamental.

Para anotarse en el Sipach, los productores deberán comunicarse telefónicamente a las delegaciones ministeriales de la provincia o bien con la oficina de la Dirección de Apoyo Territorial al teléfono fijo 0362-4448076, interno 8076.

