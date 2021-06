SITECH convoca a paro en rechazo a las clases presenciales

Federación SITECH, expresa su entera disconformidad a través de una medida de fuerza para el día viernes 18 del corriente, por la decisión del retorno a la presencialidad en el peor momento de contagios, desborde sanitario y climático que vive la provincia.

Recordamos que el gobierno a través del decreto N° 1242/21 había dispuesto correctamente la suspensión de la presencialidad desde el 10/06 hasta el 21/06, y el Ministerio de Educación a través de la Resolución N° 3242 en forma imprevista e improvisada decidió implementar la presencialidad gradual a partir del día 16/06/21, con instrumento legales incompletos, confusos y contradictorios, cuestión esta que fue avalada con un urgente decreto del Ejecutivo.

Cabe recordar que este sindicato en las condiciones sanitarias en las que se encontraba la provincia en el mes de mayo había solicitado la suspensión de la presencialidad, con una idea de prescindencia de cualquier cuestión ideológica o partidaria y solamente haciendo uso del sentido común de que la presencialidad incentiva la circulación. En esta coyuntura también recordamos que cuando se decidió la suspensión total de la presencialidad en consonancia con lo dispuesto por Nación, el número de contagios a esa fecha era de 601 personas, y con datos del propio gobierno del día de ayer se han registrado 682 casos, es decir, lejos de notar una merma en la cantidad de contagios la misma se mantiene e incluso ha aumentado.

Al mismo tiempo, no podemos dejar de mencionar la situación climática, esto es el descenso abrupto de la temperatura el mismo día que la Ministra abría las escuelas, desconociendo que justamente una de las medidas para evitar los contagios es mantener los ambientes ventilados, situación que a simple vista pareciera un simple dato de color, pero que claramente expone a mieles de niños/as y adolescentes ya que muchos de ellos no solo carecen de abrigos sino que no cuentan con al menos un plato de comida, por lo que el frio es uno de los peores enemigos.

La única explicación posible de esta decisión por parte del Gobernador, tiene más que ver con una cuestión electoral ante la cercanía de las elecciones legislativas, con la que pretende hacer parecer “como que todo está mejor” y por lo tanto, la presencialidad que menciona el Ejecutivo es solamente para aquellos que quieran escuchar que en esta provincia la cuestión de la pandemia ha sido superada. Ejemplo de esto, es el discurso pre electoralista en el que el Gobernador, con expresiones irresponsables, manifestó públicamente que después de las vacaciones de invierno se vuelve a la presencialidad masiva, todo esto como si se tratara de predecir el futuro, o si [A1] Chaco estuviera a la altura de países del primer mundo, cuando todos sabemos que si hay algo que ha demostrado esta pandemia es que no se puede anticipar siquiera lo que pasará la siguiente semana.

Desconocemos quienes asesoran o aconsejan al Gobernador o quienes toman decisiones por la Ministra, lo que se sabe a ciencia cierta es que el dialogo con el sector gremial docente no existe y se retoman las costumbres de Ministros y gobiernos anteriores que manejaron el ministerio con decisiones unilaterales y medidas represivas y de ajustes para todos aquellos que pueden tener una opinión diferente.

Señor Gobernador, reflexione sobre lo decidido, deje a un lado la maquinaria electoral, revea su posición ya que de mantenerla está contribuyendo al colapso de la salud pública.

