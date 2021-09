Sectores docentes y de jubilados continuarán las protestas en la provincia

Sáenz Peña – Diego Báez en conferencia de prensa por parte de SITECH Centrochaqueño expresó al Diario ChacoNoticias, los motivos de protestas a realizar el día de hoy: “Hoy como ustedes ya tienen conocimiento, se ha notificado a la secretaría de trabajo, la medida tomada para la fecha, mediante un paro activo por reclamos hacia represiones que los docentes viven por parte del Gobierno. El viernes por ejemplo en el transcurso de la tarde, cuando tomamos conocimiento de que el Gobernador iba a estar presente en la localidad, fuimos un grupo de docentes a poder expresar nuestra solicitud de respuesta para el sector docente y como respuesta obtuvimos represión. Entonces el día de hoy invitamos a todo el sector docente y a la comunidad general a este paro activo. Queremos recordar que los hechos injustos que se viven en el ámbito de la educción no solo afecta a los docentes sino también a los niños, jóvenes a todo estudiante. Las escuelas no están en condiciones para que los estudiantes tengan clases, les quitan los derechos a recibir educación. Nosotros no respondemos por otros sindicatos, pero claro está cuáles son aliados. Realizamos las denuncias correspondientes por el secuestro banderas.”

Mario Ferreyra en representación de Jubilados docentes de Chaco, añadió: “Nos sumamos a esta convocatoria realizada por SITECH a través de SITECH centrochaqueño para el paro de movilización y concentración del día de hoy a las 19 horas en Plaza San Martín. El día viernes en el intento de encontrarnos con el Gobernador, también participaron nuestros representantes de comisión directiva de la seccional Sáenz Peña, una docente con mas de sesenta y cinco años de docencia, con bastón, apoyando esta lucha, la misma con cuatro operaciones, una prótesis en su cadera, se sostenía en su bastón manteniendo en alto un cartel. Se puso al frente, en caso de que las fuerzas policiales avanzaran, como así lo hicieron, avasallando al grupo docente, quitándonos todos los carteles, sufriendo empujones por parte de las fuerzas y esta colega corría riesgo de sufrir mas daños en sus huesos si llegaba a caer. Estos hechos que molestan en sobre manera al sector docente, nos llevan a trabajar en conjunto con docentes activos, recordando también que en el 2013 hubo mujeres docentes activas que sufrieron salvajes envestidas. Capitanich al parecer es aun más rudo en atacar violentamente a las docentes que se mantienen erguidas en la lucha y protesta de distintas localidades de la provincia, quienes llaman urgentemente al pago pendiente de la deuda 2020, la devolución de descuentos indebidos por paros.”

“En toda la provincia de Chaco se estará haciendo esta movilidad porque no permitiremos estas represiones hacia los docentes. La comunidad debe saber que hoy tendríamos que estar en las calles, manifestándonos contra este Gobierno que salvajemente avasallan nuestros derechos. Vendrán otras entidades además a apoyar esta lucha.”, agregó Delia Alvarenga.

Comparte esto:

WhatsApp

Tweet

Imprimir