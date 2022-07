Diego Báez confirma que SITECH no comenzará las clases este segundo ciclo

Sáenz Peña – Diego Báez de SITECH Centrochaqueño se encuentra con ChacoNoticias para referirse la actual situación de la Educación en la provincia: “Sabemos que el sector docente está sumamente complicado, muy comprometido desde hace años por la pérdida de poder adquisitivo y por las condiciones de trabajo en el que se encuentran lo mismo.”

“A todo esto hay que agregar la nueva problemática sobre la extensión de hora a nivel primario, que como sindicato tenemos la postura obtenida de distintos recorridos por instituciones educativas, reuniones virtuales entre docentes de muchas localidades. El día 1 de agosto, que es el día de vuelta a las clases luego del receso invernal, el sindicato realizará paro docente de 24hs como medida de fuerza, teniendo como objetivo el mismo salir a movilizarse. Entendemos que el poder reside en la movilización. Queremos desde ya notificar a los docentes, que el día primero no comenzarán las clases, nos movilizaremos en la plaza San Martín aquí en Sáenz Peña a partir de las 10:00am.”

“Habrá además una asamblea para determinar puntos y estrategias de lucha para continuar con las medidas, ya que estamos ante un gobierno totalmente autoritario, quien toma este tipo de decisiones sin consultar a la docencia, a las familias. Debemos, hablando vulgarmente, “tomar al toro por las astas”.”

“Se plantean varias cuestiones, entre ellos también está el tema salarial, del cual recuerdo que tenemos una pérdida de poder adquisitivo del 70% en los últimos cuatro años, ahora dicen que el 12% de Cláusula Gatillo, teniendo un 5% por sobre la inflación, lo que es mentira. Es muy mezquino lo que dan. No sabemos además como pagarán a los docentes respecto a la hora extendida, cómo harán para pagar a los directores y demás personal. No nos parece adecuado. Desmentimos al ministro, con que hayan consensuado con los sindicatos, con federación Sitech, no lo hicieron.”

“Nuestro sindicato seguirá con las medidas de fuerza. Mañana con seguridad estará la notificación para el paro a realizar. En minutos estaremos compartiendo el enlace en los grupos de WhatsApp, sino pueden comunicarse con el secretario general de cada localidad para obtenerlo y así participar de esta reunión virtual.”

“Siempre seremos un sindicato que estará en las calles, en las plazas defendiendo los derechos, pero es necesario que el cuerpo docente participe, esa movilización es la que logra obtener poder. El sindicato siempre mantuvo en alto su bandera y siempre estará, asi que invitamos nuevamente a que se sumen.”

