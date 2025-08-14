SITECH Centro Chaqueño presente en la caravana docente ante el ajuste del Gobierno Provincial

Sáenz Peña – ChacoNoticias entrevistó a Diego Morello representante de Sitech Centro Chaqueño quien detalló a la concentración y caravana docente del dia de ayer en la palza central de la localidad para visibilizar el desacuerdo de los docentes locales ante los ajustos del Gobierno. «Estamos reunidos nuevamente en la plaza cantral, luchando por nuestros derechos los cuales se encuentran muy vulnerados. Hay mucho temor por parte del docente por la gran presencia de personal policial, dando a entender el trato como si fuéramos delincuentes. No estamos buscando el conflicto, quizás eso esperan ellos.»

«Pudimos leer el documento presentado, quisimos marchar Pero no lo vimos conveniente. Buscamos que el Gobernador vea lo que está pasando, que el ajuste no se lo haga a la gente trabajadora. Nos reunimos todos los gremios y coincidimos en el desacuerdo del no pago de la cláusula gatillo, algo que hemos logrado tras muchos años de lucha y este gobierno nos lo quitó. No hacemos política partidaria, jamás lo hicimos, y gobierno tras gobierno pasa lo mismo, y se tienen que hacer cargo y dejar de hechar la culpa al gobierno anterior para lavarse las manos del asunto.»

«Los sindicatos somos una herramienta, la gran bandera la tienen los docentes. Mañana se reunirán los secretarios general para definir como seguirá la lucha la semana que viene. Mañana tendremos el comunicado listo en redes sociales para informar en como seguiremos.»