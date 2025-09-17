Sitech Centro Chaqueño invita a una nueva convocatoria el día de hoy

Sáenz Peña – Diego Báez y Diego Morello, miembros de Sitech centro chaqueño, detallan a Chaconoticias sobre los reclamos que fundamentan la convocatoria docente en plaza San Martin para la tarde de hoy. El sindicato invita a al sociedad a sumarse a defender este derecho, la educación.

Expresó Diego Báez: “Seguimos con la situación de siempre en el sector docente, con salarios docentes críticos seguimos reclamando. Recordemos que desde que el gobierno ha pausado la Cláusula Gatillo estos cinco meses perdimos poder adquisitivo, aproximadamente un 10%. La cláusula actualizaba los salarios, por eso exigimos al Gobierno que convoque a una mesa de política salarial como realmente estipulan las leyes en vigencia para tratar estos temas que hacen que la docencia pase una situación muy crítica.”

“Estamos además en convocatorias en toda la provincia repudiando al veto de Milei en contra de las universidades públicas, que no solo es una tropello a los estudiantes y profesores, sino también a los derechos conquistados que han tenido los argentinos. El docente está muy golpeado, no solo el problema es la falta de cláusula, sino ante los tantos recortes en comedores, refrigerios, en algunas localidades ya no se dan esos servicios. Meterse con el alimento de los chicos, no tiene palabra.”

Diego Morello agregó: «La idea es estar a las 19hs en Plaza San Martin el día de hoy para que acompañe el docente. Hicimos visitas a instituciones para que noten que el sindicato está presente. Esperemos hoy podamos ser muchos para que llame la atención del Gobernador y llame a la tan esperada mesa de política salarial.»

Concluyó Báez diciendo: «Hoy tendremos además el apoyo de otros sindicatos, como también de parte de las universidades, así que la invitación en realidad es para toda la sociedad. La educación no es un privilegio, es un derecho, así que hay que defenderla como corresponde.»