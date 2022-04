SITECH Centro Chaqueño adherido a Federación SITECH; instala carpa en defensa de la escuela pública junto a los docentes y padres de San Bernardo.

El miércoles 20 de abril de 2022 Sitech centro chaqueño junto a su entidad madre Federación Sitech y la comunidad educativa de la EEP Nº 755 de la localidad de San Bernardo instalaron carpas en defensa de la escuela pública en la plaza central de esa localidad.

El secretario general centro chaqueño Diego Báez expreso: “Es incomprensible lo que pretende hacer el gobernador de la provincia, cerrar grados, siendo que cuando era candidato se comprometió no solo a no cerrar ningún grado, curso, cargo; sino defender y poner en valor las escuelas públicas creando mejores condiciones, más puestos de trabajo para los docentes de la provincia y garantizar el derecho social a la educación, absolutamente nada de eso se cumple, el 90 % de las escuelas se siguen cayendo a pedazos quedando a merced de las acciones benéficas que puedan llegar a concretar los padres y/o docentes. Queremos que el gobernador cumpla con lo que no solo prometió, sino que refrendo con puño y letra; queremos que se concrete el Congreso Pedagógico Docente aprobado por Ley.”2

“Acompañamos a la comunidad educativa de la EEP Nº 755 de San Bernardo, vamos a estar y mantener la bandera de lucha en alto y defender los derechos fundamentales de los docentes y de la escuela pública.”

