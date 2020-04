Siniestros en Sáenz Peña dejaron dos víctimas fatales

Este sábado se produjeron dos siniestros en Sáenz Peña que dejaron dos víctimas fatales. El primero ocurrió en la madrugada, cuando un joven cayó de su motocicleta y, el segundo fue a la noche, donde dos vehículos colisionaron.

Eran las tres de la madrugada, cuando efectivos policiales de la Comisaría Tercera de Sáenz Peña, fueron informados de una persona inconsciente sobre en calle 41 y 20 del barrio Santa Mónica.

Al llegar, hallaron a un joven en el suelo con varias lesiones en su cuerpo, que según los testigos, se habría caído solo, mientras circulaba en su moto. Y luego, una persona le robó el rodado y se dio a la fuga, dejando al hombre inconsciente.

Por lo que, al llegar la policía, el joven de 32 años, identificado con las iniciales J.E.G, fue trasladado en ambulancia hasta el Hospital 4 de Junio, donde finalmente falleció horas después.

Más tarde, los efectivos lograron recuperar la motocicleta que había sido robada y detuvieron al presunto delincuente.

Por la noche del sábado, cerca de las 20, se produjo otro accidente de tránsito en avenida 33 y 10 centro de la ciudad termal, donde una camioneta Toyota Hilux embistió a un motociclista de 55 años, identificado como P.S., quien falleció en el acto.

De acuerdo a lo dispuesto por la Fiscalía interviniente, el conductor del rodado de mayor porte, fue acusado por“Supuestos Homicidio Culposo Agravado en Accidente de Tránsito”.

