Siniestro vial se cobra una vida en el Barrio Sarmiento de Sáenz Peña

El siniestro vial donde el motociclista perdió la vida se produjo éste lunes feriado, en el barrio Sarmiento de la ciudad termal…

Por razones que se tratan de determinar se produjo el choque entre ambos motocicletas dónde producto del mismo un joven de 19 años perdió la vida la victima fatal identificado A. L. P. Conductor de la motocicleta 110 cc.

Por su parte quienes se desplazaban en la motocicleta de mayor cilindrada fueron derivado al hospital local con heridas de distintas consideraciones .

Al medio día se constituyó prevención policial en móvil PT-306 en calle 42 y 7 del Barrio Sarmiento, dónde se constata un accidente de tránsito con personas lesionadas y una tercera sin signos vitales, observándose dos motocicletas, una marca GILERA modelo SMASH 110 c.c., de color rojo, s/ dominio colocado, la cual era guiada por un masculino quien en vida fuere identificado como A. L. P. de (19) años, Domiciliado Barrio° Sarmiento, quien se encuentra sin signos de vida, otra motocicleta marca CORVEN tipo 250 c.c., color naranja, dominio colocado, en la que circulaban el menor V. I. E. de (15) años, Ddo. B° Tiro Federal, y A. R. O. de (19) años, Ddo. en B° Evita, quienes fueron trasladados en ambulancia 6619 a/c. licenciada Patricia Leal hacia el Hospital 4 de Junio antes del arribo de la prevención. Consultado con el Dr. MARCELO FABIAN SOTO, a cargo de la Fiscalía N°3, mismo dispuso se de intervención a la Div. Criminaliatisca, Medicina Legal y Bomberos para el traslado del cuerpo. Se hicieron presentes Of. Aux. Pol. GERONIMO GOMEZ quien realizo sus trabajos propios, la Dra. MACHUCA OJEDA, determinando que el deceso de P. se produjo por la colisión a alta velocidad de los rodados. Además el Of. Subayte. Pol. GUILLERMO ROBLEDO, quien traslado el cuerpo en móvil tanalógica a la morgue del Hospital Local para posteriormente ser entregada a sus familiares para los fines póstumos. Se sustancian actuaciones de rigor. El magistrado interviniente dispuso la imputación del conductor del otro rodado en la causa “SUP. HOMICIDIO CULPOSO EN ACCIDENTE DE TRANSITO”.

El lametable accidente donde el motociclista perdio la vida se produjo éste lunes en el barrio Sarmiento de la ciudad termal…

Por razones que se tratan de determinar se produjo el choque entre ambos motocicletas dónde producto del mismo un joven de 19 años perdió la vida la victima fatal identificado A. L. P conductor de motocicleta 110 cc

Por su parte quenes se desplazaban en la motocicleta de mayor cilindrada fueron derivado al hospital local con heridas de distintas concideraciones .

Las opiniones expresadas en los comentarios de las noticias, que no han sido sometidas a revisión editorial, en virtud de que son de exclusiva responsabilidad de los autores (lectores) de las mismas y pueden no coincidir con las de la Dirección Periodística de este Portal. No compartimos y repudiamos los comentarios, agraviantes, racistas, misóginos o que de algún modo ofenden la moral, buenas costumbres, religiones, elecciones sexuales, etc de los ciudadanos.-

Comparte esto:

WhatsApp

Tweet

Imprimir