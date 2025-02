Sindicato de Camioneros del Chaco realizará entrega de útiles escolares

Sáenz Peña – Agustín Bordón se reúne con ChacoNoticias desde el Sindicato de Camioneros y hace referencia a la entrega de kit escolar para inicio del ciclo lectivo como beneficio de todos los afiliados: “Es un año particular para los trabajadores y para nuestros movimientos. Venimos con una gran lucha desde el mes de diciembre para poder cerrar las paritarias, nos costó porque el ministerio de trabajo no homologa los aumentos como corresponde y hoy las paritarias no son libres, llevándonos todo esto a un «cuello de botella». Logramos en diciembre conseguir un bono pero ya no alcanza debido al valor que hoy día tiene una mochila, los útiles escolares.”

“A partir del lunes 17 se estarán entregando los útiles en Resistencia, y desde el 19 aquí en Sáenz Peña y demás localidades aledañas. Para retirar el kit de útiles necesita presentarse el afiliado con la siguiente documentación, el recibo de sueldo del titular, fotocopia de titular del trabajador y del hijo, fotocopia del boletín escolar del año anterior o del ticket de ingreso del jardín de infantes. Los esperamos a partir del miércoles 19 aquí en la delegación. Hacemos llegar este mensaje también al interior de la provincia donde estaremos haciendo acercar los útiles a los afiliados. Queremos que se queden tranquilo, tendrán sus útiles escolares y mochilas conforme a la edad escolar de cada uno, todo lo necesario para el comienzo de clases.”

“Respecto a los datos que da el presidente, vivimos con un gobierno mentiroso. Nos homologaron en el mes de diciembre un 2.2 y en enero 1.8, siendo un 4% que nos comió la inflación. Salen a dar todo el INDEC mentiroso, y uno ve en la carnicería, en la farmacia, en el supermercado que todo aumentó. Si los jubilados están en una situación caótica, los trabajadores mucho mas. Plantearemos un aumento, aunque estemos en la época de Menem donde no hubo paritarias por años. No tenemos esperanzas con la cámara de diputados, están todos ensobrados esos corruptos, no hay ley que saque Milei que no se apruebe. Estamos inmovilizados, fríos, la gente no reacciona a lo que esta pasando en el Estado.”

“Dicen que mejoró la capacidad de ingreso de los trabajadores, sin embargo, vemos lo que pasa con muchas fábricas como Sancor y otras mas, donde quedan desempleados muchas personas. Los dirigentes gremiales debemos tomar iniciativa y debemos movernos. Estos son gobierno que no tienen consideración para con la gente. Nos están reprimiendo por todos lados porque somos pocos, por eso debemos movilizarnos. Cuando la CGT marchó la gente no nos acompañó. No son solo los trabajadores en general, todos los sectores están «jodidos», campo, docentes, jubilados. No tenemos problema en salir a la calle a reclamar, pero si nos acompañan no se puede.”