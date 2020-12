ATE Sáenz Peña: “Estamos cansados de dirigentes ricos y trabajadores pobres”

Sáenz Peña – Ricardo Luna, Héctor Kotoff miembros del Sindicato ATE de Presidencia Roque Sáenz Peña.

Ricardo Luna, destaca: “Seguiremos comprometidos en trabajar activamente. Donde haya vida laboral, debe haber vida sindical. Estaremos presentes todo el tiempo que sea necesario junto a los trabajadores. Queremos recuperar o dar el prestigio que la organización de sindicales debe tener, con dirigentes que están al lado de los trabajadores, que rinden cuenta ante ellos. Estamos cansados de dirigentes ricos y trabajadores pobres, eso no debe ser así. Trabajamos en conjunto, para que la sociedad y el equipo de trabajadores pueda lograr un bienestar social y económico digno, lo cual aun no lo estamos pudiendo lograr, tenemos muchas dificultades. Algunos trabajadores sobre todo los del área de la salud, debido a la pandemia no han podido dar el paso a planta, llegan las vacunas y ellos no pueden llegar a planta. Hace mas de quince años, están muchos en la misma situación lamentable.”

“Queremos que se afilien a ATE, donde tendrán gente que defenderán y lucharan por sus intereses y derechos. Ese es nuestro compromiso para este año.” agrega Luna.

“Hoy les toca trabajar a muchos cuando en sus hogares están brindando por estas fiestas. Son los que se mantuvieron al frente, arriesgando sus vidas a la par del virus. Nosotros al asumir el año pasado, hemos presentado un plan estratégico 2020-2023 en el cual basamos nuestro trabajo todo este año, y lo seguiremos haciendo. Demostramos interés en defender a los trabajadores. No seremos dirigentes que luego de sacarse una foto con un político, abandonan a sus trabajadores. Donde hay vida laboral, debe haber vida sindical.” acota Héctor Kotoff.

Queremos desear feliz navidad, noche buena y que disfruten de su familia y de su trabajo, a pesar de un año difícil. Un saludo enorme para todo ATE, trabajadores estatales, municipales, salud, provinciales y nacionales y más. Felices Fiestas.

Ricardo Luna, Héctor Kotoff – ATE Sáenz Peña

