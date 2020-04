Sin salir de casa: El Nuevo Banco de Chaco brinda la posibilidad de abrir cajas de ahorro a través de su web

Las cuentas, que pueden ser habilitadas por cualquier persona, pueden ser utilizadas para recibir el pago del Ingreso Familiar por Emergencia de Anses. En 48 horas, ya está abierta la caja de ahorro y se realiza la emisión de la tarjeta de débito.

El Nuevo Banco del Chaco facilita la apertura de cajas de ahorro a través de una gestión sencilla en la página de internet www.nbch.com.ar, sin costos y disponible 24 horas. De esta manera, la entidad bancaria provincial continúa sumando alternativas para brindar servicios en el contexto del aislamiento social, preventivo y obligatorio.

Estas cuentas pueden ser habilitadas por todo tipo de personas y pueden utilizarse para la acreditación del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) que otorga Anses. Una vez abierta la caja de ahorro, se puede obtener la clave CBU para registrarla ante el organismo nacional.

Para realizar la gestión, se debe completar el formulario de Solicitud de Caja de Ahorro en Pesos, en el menú Cuentas del sitio web (https://www.nbch.com.ar/Personas/Cuentas/Caja-de-Ahorro-en-Pesos/Solicitud-Caja-de-Ahorro-Comun-en-Pesos). En 48 horas, ya está abierta la caja de ahorro y se realiza la emisión de la tarjeta de débito para realizar compras en comercios, operar en cajeros automáticos, home banking y aplicativos de celulares.

Tener una caja de ahorro en Nuevo Banco del Chaco no tiene costos ni comisiones y las operaciones en cajeros automáticos son gratuitas e ilimitadas. Además de facilitar la administración del dinero, permiten adherir servicios a débito automático, operar en la banca electrónica e incluso, constituir inversiones de plazo fijo.

Cómo obtener la clave CBU

Quienes ya cuentan con una caja de ahorro en Nuevo Banco del Chaco, pueden obtener la clave CBU a través de diversos canales gratuitos y habilitados 24 horas:

Cajeros automáticos: en la opción Consultas/Solicitudes, se indica Consulta CBU y se marca la cuenta para obtener la CBU.

Home banking: en el menú Cuentas, se selecciona la opción “Consulta CBU”.

Aplicación Nuevo Banco del Chaco: en el menú Cuentas, se selecciona la cuenta que se desea consultar y allí se visualiza tanto el número como el alias CBU.

Billetera electrónica Vale PEI: en la opción Consulta de Saldo, se obtiene tanto la clave numérica como el alias CBU.

Tu Resumen Digital: se puede consultar el CBU en el resumen de la cuenta bancaria que se recibe en el correo electrónico.

Autoconsultas: a través del sitio www.nbch.com.ar, seleccionando Caja de Ahorro se visualiza la clave CBU. Para acceder a este servicio, se puede solicitar usuario y clave en el formulario de Actualización de Datos (https://www.nbch.com.ar/Personas/Cuentas/Actualizacion-de-Datos).

