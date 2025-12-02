Sin rastros de Loan en los rastrillajes de lagunas de 9 de Julio

Luego de 20 días de intensos trabajos, las autoridades del Sistema Federal de Búsqueda de Personas Desaparecidas y Extraviadas de Argentina (Sifebu) y del Comando Unificado Corrientes (CUC) confirmaron el fin de los rastrillajes en las cuatro lagunas de la localidad de 9 de Julio, en Corrientes.

La búsqueda de Loan Danilo Peña finalizó sin éxito.

La medida, que sorprendió a los habitantes del pequeño poblado, se inició el lunes 10 de noviembre, bajo el Expediente FCT 2157/2024/96, firmado por la jueza federal de Goya, Cristina Pozzer Penzo.

El operativo federal implicó un amplio despliegue de vehículos y personal de distintas fuerzas de seguridad.

Tras completar todas las etapas previstas en el plan, el resultado fue negativo: no se hallaron elementos de interés ni indicios vinculados a Loan, desaparecido el pasado 13 de junio de 2024.