Sin escrúpulos : Murió su madre, ocultó el cuerpo momificado en su casa y siguió cobrando su pensión

Gloria Pike llevaba muerta medio año. Su hija fue detenida por abuso de cadáver y fraude de identidad financiera.

La situación resulta tan insólita como indignante. Una mujer de 54 años conservó el cuerpo de su madre momificado con el objetivo de cobrar su pensión durante seis meses.

El resonante hecho que no deja se asombrar cada vez que se menciona se produjo Lincoln, estado de Arkansas, Estados Unidos.

Luego de la muerte de su madre, Geanee Pike no tuvo mejor idea que mantener el cadáver de su madre, identificada como Gloria (73), para poder seguir recibiendo regularmente el dinero por discapacidad del seguro social que le correspondía, difunde Your Basin.

EL HERMANO DENUNCIA SU DESAPARICIÓN

George Maness, el hermano se la difunta que vive junto a la vivienda de Pike, reportó el 21 de julio la desaparición de su familiar. En su declaración explicó que no la había visto desde agosto de 2020.

Según trascendió, Gloria padecía cáncer de seno en etapa 4. No obstante, Geanee explicó que su madre vivía con una amiga cuyo nombre no lo sabía y no aceptó el registro de su domicilio.

El hermano además declaró ante la policía que no tenía acceso a la cuenta bancaria de su progenitora.

INVESTIGACIÓN

Una vez iniciada la investigación, la Policía descubrió que el 27 de julio de 2021 se había realizado una compra con la tarjeta de la persona desaparecida en una tienda local.

Más adelante, como parte de las averiguaciones, encontraron las grabaciones de las cámaras de seguridad del establecimiento comercial y notaron a Pike usando la tarjeta de su madre.

Con semejantes pruebas, el Tribunal emitió una orden de registro de domicilio de la mujer implicada por sospecha de fraude financiero.

Una vez en la vivienda en busca de pruebas, los agentes se llevaron una sorpresa que jamás habrían imaginado: el cuerpo momificado de Gloria envuelto en un periódico de 2020 y ropa de cama.

La casa se encontraba en “condiciones de vida deplorables” sin agua corriente, según los informes. Además, recogieron heces y orina humanas en cubos y jarras por toda la propiedad.

ARRESTO POR FRAUDE DE IDENTIDAD FINANCIERA

Geanee fue arrestada el último lunes tras ser acusada de abuso de un cadáver y fraude de identidad financiera.

La hija detenida, quien cobraba durante meses la suma de dinero por la pensión, informó que su madre había fallecido a finales de 2020 por causas naturales. Pero especuló, elaboró su plan y, claro está, nunca lo comunicó a las autoridades.

