Sin computadora ni internet, fue abanderada y se sacó un 10 en el ingreso a la facultad

LA ADOLESCENTE FUE EL MEJOR PROMEDIO DE SU CURSO PESE A NO TENER ACCESO A UNA COMPUTADORA Y ACCEDIÓ A LA CARRERA DE INGENIERÍA CIVIL CON UN 10 EN EL EXAMEN.

La protagonista de esta historia es Rocío González Lescano, una joven cordobesa de 17 años que culminó sus estudios secundarios con el mejor promedio de su curso pese a no tener acceso a una computadora en su casa y accedió a la carrera de Ingeniería Civil con un 10 en el examen de ingreso.

Sus excelentes calificaciones le valieron ser la abanderada de su colegio pero a raíz de la pandemia no logró disfrutar de ese reconocimiento. Como muchos otros centros educativos, ella debió continuar sus estudios de forma virtual con una dificultad: no cuenta con una computadora ni internet en su casa.

Durante estos meses, Rocío tuvo que ir a la casa de su tía para lograr conectarse ya que su celular se quedaba sin datos rápidamente. En diálogo con el programa El Show del Lagarto, la joven expresó: “Con mi teléfono también ayudaba a mis hermanos de 11 y 15 años con las tareas de la escuela”.

A su vez, se mostró muy contenta por ingresar a la carrera en la Universidad Tecnológica Nacional (UTN): “Voy a ser la primera universitaria de mi familia”.

“Me preparé bastante para el ingreso. Me gusta estudiar y las materias pesadas: soy muy curiosa”, agregó Rocío González Lescano.

“Estudiar es una digna manera de salir adelante: me gustaría hacer lo que mis papás no pudieron por falta de recursos para tener más educación. Quiero demostrarles a mis hermanos que se puede. Quiero terminar la carrera y sacar a mi familia adelante”, cerró la joven.

Radio Mitre

Comparte esto:

WhatsApp

Tweet

Imprimir