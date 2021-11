Sigue la lucha contra el narcomenudeo y siguen los secuestros de estupefacientes

Los antinarcóticos hicieron 3 allanamientos hoy, incautaron casi un kilo de marihuana, unos gramos de cocaína y más de 11mil pesos en efectivo. También 3 personas fueron aprehendidas.

Los operativos se dieron casi en simultáneo. El primero no se trató de un allanamiento, sino en un control vehicular realizado sobre la Ruta Provincial N° 9, a unos 5km al norte de La Escondida. Resulta que, temprano en la mañana, los efectivos consiguieron cierta información sobre el arribo de una carga de estupefacientes que iba desde Resistencia rumbo a de Colonia Elisa, Capitán Solari y Colonias Unidas.

En base a esa información, los efectivos organizaron varios controles para lograr interceptar aquella carga. Recién a eso de las 15 lograron dar con el supuesto transportista de los estupefacientes, iba en un Volkswagen Gol Rojo y, cuando vio a los policías, intentó huir. No logró escaparse y los efectivos comenzaron a revisar el vehículo. Así fue que encontraron 7300 pesos en efectivo, un celular y un pan de marihuana, junto a otro trozo más pequeño de la misma sustancia; en total casi medio kilo. Al final, el conductor, un hombre de 25 años, terminó aprehendido junto a su acompañante, otro ciudadano de 29.

Mientras todo ocurría, otros efectivos de la misma Dirección, hacían un allanamiento en Resistencia; más específicamente en calle San Lorenzo al 3500 aproximadamente. Allí, en el domicilio señalado por las investigaciones, los agentes secuestraron 370 gramos de marihuana en 50 bochitas; 6,7 gramos de cocaína, también en bochitas y 4090 pesos en efectivo, entre otras cosas de interés para la causa. En la casa se encontraba un adolescente de 14 años que fue entregado a su madre (una mujer de 40) cuando arribó al lugar. El principal investigado no estaba en el domicilio.

Por último, y en paralelo a este último procedimiento, dos allanamientos fueron realizados en simultáneo por los agentes de la misma dirección, ambos en la localidad de Sáenz Peña. Uno de ellos se hizo en calle 22 entre 19 y 21; allí secuestraron un pan de marihuana de 109 gramos y 15 bochitas de la misma sustancia con un peso de 49 gramos. El otro allanamiento se hizo en una casa de la misma cuadra, allí no hubo secuestros, pero se logró la aprehensión de la principal investigada, una joven de 20 años.

