SIDIUNCAUS ha resuelto convocar a elecciones este 27 de septiembre

Sáenz Peña -Nota publicada el lunes 22 de septiembre y martes 23 de septiembre de 2025.-

La Comisión Directiva del Sindicato de Docentes e Investigadores de La Universidad Nacional del Chaco Austral – SIDIUNCAUS-, en la reunión del día 16 de mayo y 11 de julio de 2025, ha resuelto CONVOCAR a elecciones de Comisión Directiva, Comisión Revisora de Cuentas; Delegados Congresales de entidades superiores para el día Jueves 27 de noviembre de 2025 conforme al art. 54 del Estatuto del sindicato. Para el día de las elecciones de SIDIUNCAUS se constituirá una mesa electoral en la sede transitoria y con padrones de afiliados desde las 10 am hasta las 16 pm en Sede SIDIUNCAUS ubicada en Arenas UNCAUS de la Universidad (ingreso por pileta).

Conforme al art. 61 del Estatuto al momento de emitir su voto, la y el afiliado deberá acreditar su identidad con documento de identidad y suscribir una planilla que se confeccionará al efecto.