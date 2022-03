SIDIUNCAUS, se encamina a concretar grandes proyectos para el ciclo lectivo 2022

Sáenz Peña – Fabiana Maguna Secretaria General de Sidiuncaus, sindicato de la Universidad Nacional del Chaco Austral, detalla a ChacoNoticias sobre la situación salarial que se reclama para docentes universitarios y sobre el nuevo espacio que el sindicato ocupa en las Arenas UNCAus: “Ya estamos en plena actividad desde el sindicato y desde la institución. Algo muy importante es la entrega de kits escolar que lo realizamos el viernes 4, dado que ya el 2 iniciaban las clases.”

“Pudimos entregarlos desde fondos propios del sindicato, para docentes afiliados, alumnos hijos de docentes de nivel superior, inicial, secundario. Son obtenidos por los aportes que realizan los afiliados mes a mes, trabajando desde noviembre, diciembre estamos evaluando las compras teniendo en cuenta los precios, para tener todo listo para estas fechas.”

“La institución nos ha proporcionado un espacio para poder instalarnos dentro de la institución hace un mes aproximadamente, asi que trabajamos en la instalación plena para poder ejecutar nuestra labor en uno de los salones de la Arena UNCAus como sindicato.”

“Respecto al inicio de clases las autoridades se reúnen con los distintos directores de carreras, de momento se trabaja con la posibilidad de una manera de trabajo mixta, donde se debe cumplir ciertos porcentajes de presencialidad, se pueden utilizar porcentajes de virtualidad, pero aun nos estamos acomodando y se debe realizar la logística de espacios que ocuparan teniendo en cuenta que sobre todo en primer año el ingreso es masivo.”

“Este año tenemos muchos proyectos en sidiuncaus y no queda afuera el tema salarial que justamente hoy a la mañana se llevó a cabo una reunión con el grupo de gremios del resto de las 32 universidad que forman parte de la CONADU, donde una temática es el acuerdo salarial. Hemos realizado consulta abierta hasta esta noche a los afiliados para que den su opinión sobre si se adapta o no lo que se acordará de salario para luego ver si se aprobará o no la paritaria. Hoy a la tarde tendremos información de cómo será el inicio del acuerdo salarial de este año.”

“Se viene peleando para que se considere el proceso de inflación que si bien el Gobierno reconoce los valores, de todas maneras existe un factor que se vuelve constante a través de los años en las paritarias que es el otorgamiento de aumentos en cuotas, cuando estas quizás duran hasta el mes de septiembre y para dicho mes la realidad de nuestro país ya es otra. Algo que impacto mucho también es el retiro o cese de pago de bono de colectividad que si bien no era tanto ayudaba un poco al docente.”

“Recordemos que en diciembre cuando muchas representaciones habían conseguido un bono importante para sus trabajadores, los docentes universitarios no recibimos eso sino el bono mensual de 2000 pesos. El ultimo bono se cobra en marzo, abril y es algo que no continuará, es algo que se reclama, sobre todo considerando que si seguiremos con la modalidad virtual eso implica que los docentes tendrán que nuevamente utilizar de sus recursos para el dictado de clases.”

