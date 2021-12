“Si las condiciones están dadas me voy a presentarme a reelección” aclaró Alberto Fernández

El presidente Alberto Fernández aseguró hoy que, “si están dadas las condiciones”, se presentará a una reelección en 2023, y señaló que no está “sometido” a Cristina Kirchner. “No lo estuve, no lo estoy y no lo estaré”, indicó el mandatario en el marco de una extensa entrevista que brindó al periodista y director de Perfil, Jorge Fontevecchia, en la que, además, habló de su relación política con Máximo Kirchner y admitió las internas en el Gobierno.

En línea con sus últimos movimientos políticos en la búsqueda de fortalecer su figura frente a sectores internos del Frente de Todos como La Cámpora, el Jefe de Estado destacó que “no piensa igual” que la vicepresidenta, que “nunca se sintió un esclavo” y remarcó: “No tengo ninguna jefatura, el último jefe político que conocí se llama Néstor Kirchner, nunca más tuve un jefe político. (Con CFK) Somos compañeros de ruta en un escenario muy complejo”.

“Nunca recibí de Cristina una actitud que me dañara, propone un debate político, pero no personal”, agregó.

También, hizo una comparación entre su gestión y el contexto que tuvo Cristina Kirchner para gobernar el país entre 2007 y 2015. “El mundo en el que Cristina gobernó es distinto al que me toca a mi, sus experiencias me sirven de muy poco en muchos casos”, señaló, al tiempo que calificó de “muy buena” la relación que mantiene con el diputado nacional y flamante presidente del PJ bonaerense, Máximo Kirchner.

