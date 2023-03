Sergio Leiva se refiere a la nueva Subdelegación de la CGT en Sáenz Peña

Sáenz Peña – Sergio Leiva desde el Centro Empleados de Comercio se refiere a la Subdelegación de la CGT de Sáenz Peña: “Veníamos con anticipación viendo por esta reunión del plenario del día viernes para ponernos de acuerdo entre los gremios, ver quienes participaban y quienes no.”

“En total participaron cuarenta y cinco gremios, una importante convocatoria, a la cual estoy orgulloso de pertenecer. Ya el día jueves convocamos a una reunión de la comisión electa donde empezaremos el camino de esta CGT que históricamente, mas de treinta años no se gestaba. Tuvimos la posibilidad junto con Agustín Bordón y los gremios de armar esto, ver la solidaridad que es lo mas importante durante este desarrollo. Ya hay una subdelegación en Villa Ángela, ahora en Sáenz Peña y pronto se hará en otras dos localidades.”

“Es importante que para empezar nuestra gestión tengamos nuestra casa propia, asi que trabajaremos en eso en primera instancia. Contamos con un número de diez mujeres dentro de la comisión, lo cual agradecemos. Buscaremos poder avanzar, con ideas claras, concretas, no de manera veloz, pero si con convicción. El objetivo común nuestro es el empleado no registrado, una lucha de hace mas de cuatro años, en este tiempo entre diciembre y este año pudimos obtener resultados positivos, donde una gran cantidad de empleados no registrados pudieron estar de alta.”

“Ahora veremos que estos puedan continuar en su registro. Tenemos que lograr que los empleadores entiendan que es mejor tener empleados registrados, que en negro. La verdad, agradecemos al acompañamiento de los medios, sirve para que la gente conozca nuestra gestión, que es lo que permanece.”

