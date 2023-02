Sergio Barreto no jugará más en Independiente hasta no renovar su contrato

La dirigencia de Independiente, con el aval del cuerpo técnico, le comunicó esta mañana a Sergio Barreto que no seguirá jugando en el club hasta que no renueve su contrato, el cual vence a fines de 2023, por lo que no estará en el partido de este fin de semana contra Vélez ni concentrará.

A pesar de esto, el jugador por el momento continuará entrenando con sus compañeros y no bajará a la Reserva. En este contento, el fin de semana jugará en su lugar Joaquín Laso. Además, quedó vacante la cinta de capitán para el partido con el Fortín, que la iba a utilizar él debido a que Iván Marcone fue sancionado y no puede hacerse cargo de ese rol.

El futbolista, con su representante, mantienen reuniones con los dirigentes para llegar a un acuerdo. Sin embargo, en el día de ayer surgieron complicaciones por el monto a la hora de la firma que piden desde el lado del deportista. En cuanto a la extensión que tienen acordada sería hasta diciembre de 2025.

