Seguridad Pública 2012 – 2020: La Historia se repite

Se dio a conocer un comunicado de Policías Autoconvocados del Chaco , por un salario justo:

En el Salón Obligado de Casa de Gobierno se volvió a ver la misma escena que aquel 22 de marzo de 2012 cuando se anunció la presentación del proyecto de ley de Seguridad Pública.

Un Gobernador reconociendo errores de gestión en materia de seguridad, urgido de tomar decisiones políticas, apelando a casi la misma retórica y al mismo esquema.

Cambiaron los actores de reparto, pero con Capitanich ocupando el centro de la escena como único orador. En su exposición no admitió intercambio de opiniones con un auditorio integrado por Oficiales Superiores de la Policía Provincial, y autoridades del Ministerio de Seguridad y Justicia encabezadas por Gloria Zalazar.

En vez de Marcelo Saín y Juan Manuel Pedrini, ahora las dos funcionarias encargadas de trabajar los proyectos de reformas del sistema de seguridad pública son la Vicegobernadora Analía Rach Quiroga y la Ministra de Seguridad y Justicia, a quienes Capitanich les encomendó entre otros temas redactar un “manual de buenas prácticas de la Policía”.

Capitanich reiteró por enésima vez propuestas tales como “las comisarías no deben albergar detenidos y ser centros de recepción de denuncias”, “capacitación continua de los policías”, “profesionalizar a la Fuerza”, “uso de tecnologías en seguridad como la denuncia digital”, “el policía debe cumplir con su tarea principal que es la prevención del delito”, “respetar la Ley en materia de DDHH, y evitar la discriminación”, “ejecución plena de la ley de seguridad democrática”. Pero no dio ninguna explicación de por qué razón no se llevaron a la práctica tales propuestas después de ocho años.

Comparte esto:

WhatsApp

Tweet

Imprimir