Según INDEC: El Índice de Salarios total creció un 2,3% mensual en junio

El Índice de Salarios total creció un 2,3% mensual en junio (vs. 2,8% en mayo), por debajo de la inflación (marcó 3,2%) por tercer mes consecutivo, informó este martes el INDEC.

La suba mensual fue impulsada por los salarios del sector Público que aceleraron su crecimiento hasta 4% mensual (vs. 2,9% en mayo).

En el sector privado, los salarios del sector Privado Registrado crecieron 1,8% mensual (vs. 3,5% en mayo), con varias cuotas paritarias en el mes donde se destaca el sector Comercio, mientras que los salarios del sector Privado no registrado crecieron 1,2% mensual (vs. 0,9% en mayo).

En el primer semestre del año, el Índice de Salarios total acumula un aumento de 22,8%, levemente por debajo del incremento de los precios en el mismo periodo (25,3%)

En las últimas semanas se renegociaron paritarias en los sectores Bancarios, Comercio, Construcción, entre otros, lo que impactará en el crecimiento del índice los próximos meses, dijeron fuentes oficiales.

