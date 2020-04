Seguirá restringido el transporte de larga distancia en la provincia del Chaco

Así, recordó que todos los medios de larga distancia se encuentran suspendidos. “No hay pasajes de Aerolineas Argentina hasta el 1 de mayo y no están habilitados los aeropuertos para el transporte comercial, salvo para emergencias”, expresó.

Esto también rige para los colectivos de media y larga distancia, y para las terminales de ómnibus. Además, “debemos regular el uso del transporte público de pasajeros de corta distancia, urbanos e interurbanos”, sostuvo el mandatario.

