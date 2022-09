Secuestran cocaína , marihuana y más de 65 mil pesos

Ayer, a horas 17 aproximadamente, efectivos de la División Operaciones Drogas Villa Angela, dieron cumplimiento a un mandato judicial expedido por el Juzgado de Garantías III Circunscripción Judicial que indicaba el allanamiento de un domicilio en el cual, las investigaciones previas daban cuenta que se realizaban operaciones de narcomenudeo.

El procedimiento se llevó a cabo en la vivienda ubicada en calle mármol de esa ciudad y la inspección de la misma arrojó como resultado el hallazgo de 15 bochitas y otra de gran dimensión conteniendo Cocaina, con un peso total de 19,5 Gramos, un envoltorio anudado con marihuana que dió un pesaje de 36,5 gramos, una balanza de precisión y dinero en efectivo por la suma de $65.680.

También se encontró una motocicleta marca Keller 125 cc. que el morador no pudo acreditar su propiedad ya que no poseía título ni cédula de la misma.

Culminadas las labores se puso en conocimiento a Fiscalía Antidrogas N°2 a cargo de la Dra. Arechavala Viola quien dispuso el secuestro de los elementos vinculados a la causa y la aprehensión del investigado, un hombre de 47 años de edad por Sup. Infracción a la Ley 23737 en función de Ley Provincial 2304-N de Narcomenudeo.

