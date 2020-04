Sectores comerciales y de producción se encuentran estancados por la pandemia

El Chaco se encuentra con el 66% de su actividad económica frenada desde que inicio el 20 de marzo que comenzó el aislamiento obligatorio impuesto por la Nación, según un estudio que realizó la Federación Económica del Chaco.

El informe da a conocer los resultados de una detallada encuesta sobre el impacto de la cuarentena obligatoria en el sector comercial, el de servicios, de industria y de la producción de la provincia.

Al observar las condiciones de la actividad económica a partir del comienzo de las medidas dictadas por el Estado nacional, el resultado principal fue que en la provincia del Chaco se encuentra con el 66% de su actividad económica frenada desde el inicio del aislamiento social, preventivo y obligatorio impuesto el 20 de marzo por el presidente Alberto Fernandez.

Y, en cuanto a los sueldos del mes de marzo, sostiene que el 28% de los encuestados pudo realizar los pagos en su totalidad, el 40% realizó pagos parciales y un 28% no ha logrado hacer frente a dicha obligación.

Si bien Nación impulsó instrumentos para que el sector comercial pudiera afrontarlos perjuicios que le generaron las medidas adoptadas ante la pandemia, el 91% no accedió a las líneas de créditos.

