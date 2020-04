SECH y CTA solicitan cruzamiento en base de dato para que los docentes sin cargo puedan acceder al IFE

Por Javier Insaurralde

SECH y ASECH adheridos a la CTA Autónoma de PABLO MICHELLI realizaron las presentaciones ante el gobierno nacional, ante las áreas correspondientes solicitan se realice un cruzamiento de datos para que los docentes sin cargos puedan acceder al IFE, es importante destacar que los trabajadores de la educación del Chaco cubren una suplencia de un día y ya quedan asentados en las base de dato del ANSES, la única forma de verificar y certificar este estado es realizando un cruzamiento de datos entre el ANSES y las bases de datos del ministerio de educación de la provincia del Chaco, tema importante que fue solicitado por este sindicato.

La implementación del Ingreso Familiar de Emergencia puso en evidencia la situación de miles de docentes q por el solo hecho de ingresar al sistema educativo con una suplencia mínima en días, quedan registrados como trabajadores en relación de dependencia y pierden toda posibilidad de ayuda de programas que lleva adelante el estado.

El Aislamiento Social Preventivo y obligatorio suspendió las designaciones y la situación se agravo aún más para los docentes sin cargo. El Sindicato de Educadores del Chaco SECH y la Asociación Sindical de Educadores del Chaco ASECH tomaron muy en serio en esta situación y realizaron gestiones a nivel nacional, en los ministerios y organismos encargados de los mismos, lo hicieron a través de la CTA Autónoma Chaco, con la gestión de la profesora Soledad Effenberger que es su secretaria general.

El pedido fue concreto de SECH y ASECH, decíamos que ” Son trabajadores que no tienen un sueldo y tampoco pueden acceder a ningún beneficios quedando en un estado desesperante miles de familias docentes Es por ello que desde la CTA Autónoma denunciamos esta grave situación de abandono y solicitamos que se acepten los reclamos del sector, se crucen los datos a fin de confirmar q no están percibiendo sus haberes y se los ingrese al beneficio no solo del IFE sino también de la Tarjeta alimentaria

Este pedido surge de la angustiante situación de miles de familias docentes que necesitan ayuda de inmediato.

Las gestiones fueron realizadas ante el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, ante el Ministerio de Educación y Cultura de la Nación y ante el Director Ejecutivo de la Anses Dr Alejandro Vanoli.

Desde nuestros sindicatos, SECH y ASECH destacamos la importancia de pertenecer a una Central de trabajadores que haga escuchar los reclamos de las distintas problemáticas de los trabajadores de distintos rincones del país, al mismo tiempo que seguimos demostrando con acciones concretas, proyectos serios y gestiones ante los organismos más importantes que nuestros sindicatos trabajan continuamente en favor de nuestros colegas.

