SECH: “Aun existe insuficiencia, pero rescatamos que no perderemos contra la inflación”

Sáenz Peña – Claudia Escobar Secretaría adjunta del nuevo y reciente sindicato SECH, expresa a ChacoNoticias sobre la situación actual de la relación de los docentes con el Gobierno y como se continuará: “Ayer tuvimos una reunión donde tanto el ministro de economía como el secretario de educación, presentaron la última y definitiva propuesta del Gobierno y nosotros rescatamos en principio lo inclaudicable que es la Clausula Gatillo.”

“Ayer se cerraron paritarias a nivel nacional y se que otros sindicatos de otras provincias se expresan “que lindo que Chaco tenga Clausula Gatillo”, y hemos notado que ya se está arreglando un descenso de salario, poque si se aumentara 45% y la inflación será mayor a al 50% se tiene planeado perder. No perderemos contra la inflación, la cláusula es algo que a los docentes de Chaco les costó mucho conseguir. Lo consiguieron todos los docentes en las calles. Ya es un logro no perder contra la inflación.”, expresó.

“¿Entonces, es suficiente? no… porque por años hemos perdido mucho sueldo. Con la lucha de los docentes del Chaco se consiguió que sea al valor del punto. Marcando la absoluta insuficiencia, rescatamos que no perderemos contra la inflación.”, analizó.

”La desesperación de los directivos ante los hechos de inseguridad en las instituciones, verdaderamente es grande. Creo que no se conoce el semejante esfuerzo que se hace en una institución. Los hechos de inseguridad son un golpe muy fuerte, no solamente económico sino anímico, ya que muchos llegan a pensar “ya no quiero trabajar”, porque se ven como un “hámster” corriendo y corriendo en el mismo lugar. Trabajar y trabajar porque hay que mantener y cuidar lo que se tiene, pero es imposible avanzar.”, expresó.

“Otro tema se la falta d higiene en las instituciones, es algo que se debe apurar en su intervención, porque el aspecto de abandono da oportunidades a más robos. El estrés que sufren los directivos ante estos hechos, es enorme. Hay una cuestión social, por mas seguridad que uno implementa. O sea, ¿qué ocurre en la sociedad que se están robando escuelas, iglesias?”, analizó.

“Todas las semanas escuchamos sobre estos robos y lo peor es que nadie toma cartas sobre todo esto. Lo primero que debemos tener en las escuelas es un portero, el 90% de las escuelas no tiene portero, sino que cuenta con una persona que se encuentra de hace 10 años con un contrato sin garantía sociales con promesas falsas de pases a plantas y a la hora del retiro no cuentan con ningún beneficio. Antes veíamos en las escuelas más antiguas, que en el mismo predio se encontraba la casa del portero, donde vivía con su familia, pero hoy dia son personas con contratos precarios y nada mas.”, finalizó.

