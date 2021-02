Seccional ATE Sáenz Peña habla sobre la lucha docente: “Si salimos a las rutas es por que ¡no damos mas!”

Sáenz Peña – Conferencia de prensa en seccional ATE Sáenz Peña.

En un encuentro con Chaco Noticias, miembros de ATE nos cuentan:

Ricardo Luna “Conmemoramos en este marco el fallecimiento de todos los trabajadores de salud en estos tiempos de pandemia, en este marco no podemos dejar ajeno la actual situación de los trabajadores en el ámbito de la salud como de la educación. Rechazamos la ultima propuesta salarial de parte del ejecutivo, ya que lo consideramos insuficiente, arbitrario, sin cubrir las expectativas. Además en ese contexto queremos que la Universidad brinde la la carrera de Licenciatura en enfermería, ya que el déficit de enfermeros a nivel país y mundial es escaso. Reclamamos además de todos los pase a planta de nuestros compañeros de pueblos orígenes y de todos los que necesiten.”

Ángel Chamorro agrega: “Agradecemos a todos los compañeros que se hicieron presentes haciendo notar todas las necesidades en el ámbito educativo. Respecto a la municipalidad, queremos que haya un anuncio salarial, ya que los trabajadores se encuentran en muy mal estado laboral. Queremos seguir trabajando para que logren tener una estabilidad laboral dentro de la municipalidad. No debemos ser amigos del Gobierno, ni dejarnos llevar por las palmadas. Los políticos están durante cuatro años solamente, pero el resto de la vida tenemos que lucharla nosotros.”

Mirian Tello, añade: “Se ha agravado el conflicto educativo. Dicen que el mismo Gobierno realizó cortes de rutas, vigilias, marchas, en arreglo con algunos sindicatos para que comiencen las clases, habiendo hecho una propuesta de 12% y $2000 remunerativo, $500 de movilidad. No sabemos si reir o llorar, por que la burla de parte de ellos es muy grande. Es lamentable la situación que crearon anoche. Tenemos colegas con citaciones del juzgado federal, para presentarse en las comisarias por los cortes de rutas de anoche, camiones hidrantes y policías están reteniendo a otros docentes. No somos delincuentes, somos docentes. Si salimos a las rutas es por que no damos mas. El Gobierno nos tiene en la indigencia y ahi nos quiere mantener. No llegamos si quiera a la indigencia con el sueldo docente. Vamos a seguir hasta tener una digna respuesta. La docencia sigue luchando y sigue de pie. Hay abogados que se ofrecen de manera gratuita a favor de nosotros. Somos profesionales, estudiamos, necesitamos vivir dignamente, y necesitamos un salario digno respuesta digna de parte del Gobierno. Las clases del año pasado, no eran gratis, el docente ponía de su bolsillo.”

Mario Ferreyra: “El año pasado el Gobierno hizo muchas respuestas y aun no se cumplió nada. Agradecido totalmente a ATE por como nos cobija y lucha por nosotros. Lamentable lo de anoche, pero nos debería dar solo motivo a unirnos mas y ocupar este espacio de lucha, haciéndonos escuchar como estamos en desacuerdo y cansados de esta política de ajuste salvaje dirigida por Jorge Milton Capitanich. La caja de resonancia, que es la democracia en el seno de la comisión de política salarial no se vio reflejado anoche cuando la Ministra pidió lamentablemente a uno de nosotros que nos retiremos. Esto da motivo a que sigamos luchando. Todo lo que sea no remunerativo no impacta en el sueldo de los jubilados. Otra burla, ¿Cómo hará un docente para viajar a Castelli con $500? Invitamos a una participación activa de parte de los docentes, a la movilización que realizará el Frente Gremial que se hará en la Plazoleta en calle 8 y 1 a partir de las 19hs.”

