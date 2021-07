Sebastián Driussi fue presentado oficialmente como nuevo jugador de Austin de la MLS

El mediocampista argentino Sebastián Driussi fue presentado oficialmente como nueva incorporación del Austin Fútbol Club de los Estados Unidos, equipo que juega en la zona B de la Major League Soccer (MLS).

“Sebastián Driussi, mediocampista ofensivo argentino de 25 años, se incorporará al Club, con efecto inmediato como Jugador Designado”, informó el club estadounidense en su cuenta oficial de Twitter.

Según comunicó la institución del estado de Texas, el jugador llega con “un contrato de varios años”, luego de rescindir su vínculo con el Zenit, de San Petersburgo, Rusia, equipo con el que ganó la Supercopa de Rusia.

El ex River Plate, se manifestó “muy emocionado de unirme a Austin FC y continuar mi carrera en la MLS. He seguido al Club en esta temporada inaugural y me siento honrado de representar a Austin”, declaró.

A su vez el director deportivo de la institución texana, Claudio Reyna, afirmó: “Estamos encantados de dare la bienvenida a Sebastián Driussi”, además el funcionario destacó que el futbolista “está preparado para marcar la diferencia ofensivamente en la MLS”.

Con la llegada de Driussi, Austin sumó su tercer refuerzo en la actual temporada, luego de las llegadas del delantero paraguayo Cecilio Domínguez y del mediocampista argentino Tomás Pochettino.

Driussi, surgió de las divisiones inferiores de River Plate y debutó en el fútbol de primera división el 1ero de diciembre de 2013, en la victoria del “millonario” por 1 a 0, ante Argentinos Juniors.

Luego el jugador pasó a Zenit, de San Petersburgo el 8 de julio de 2017 y hoy pasó a integrar el plantel de Austin.

