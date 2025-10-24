Se viene un fin de semana con tormentas, lluvias intensas y aire polar

El último fin de semana de octubre se presenta con condiciones meteorológicas muy contrastantes a lo largo del país. Entre el viernes 24 y el sábado 25, una extensa zona de inestabilidad afectará el centro y norte de la Argentina, con lluvias y tormentas de variada intensidad.

Los fenómenos se concentrarán sobre Buenos Aires, incluido el Área Metropolitana, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes, Chaco, Formosa , Santiago del Estero, Tucumán y el este de Salta y Jujuy.

En algunas regiones, especialmente el norte de Santa Fe, Chaco, Corrientes y el norte de Entre Ríos, los acumulados podrían superar los 100 milímetros.

Hacia la noche del sábado, las condiciones tenderán a mejorar en la mayor parte del área afectada, aunque Misiones permanecerá con algunas tormentas hasta la mañana del domingo 26. Mientras tanto, el sur del país vivirá un escenario completamente distinto. Entre el sábado y el domingo, una masa de aire de origen polar avanzará sobre la Patagonia, provocando lluvias y nevadas en Tierra del Fuego, Santa Cruz y el centro y oeste de Chubut y Río Negro.

En las zonas más altas, como la meseta de Santa Cruz y la cordillera del norte de Chubut y Río Negro, se prevé la mayor acumulación de nieve, con valores que podrían alcanzar entre 5 y 10 centímetros.

El ingreso de aire frío traerá un marcado descenso térmico: en Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego las temperaturas mínimas se ubicarán entre -6 y 0 °C, y las máximas entre 8 y 14 °C.

El resto del país también sentirá el cambio. Durante el domingo 26, las temperaturas mínimas oscilarán entre 2 y 12 °C en la franja central y el norte patagónico, con máximas entre 12 y 24 °C.

En el norte argentino, en cambio, los valores seguirán más templados: mínimas de 10 a 18°C y máximas que podrían alcanzar los 32°C.