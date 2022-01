Se viene la Copa Argentina de Fútbol Fusión: Imágenes espectaculares

El Fútbol Fusión dejó de convertirse en un invento argentino que utilizan los grandes equipos europeos para entrenar, también en la Argentina, y a la vez como diversión, para ser parte del medioambiente futbolero.

Por eso, a días de una nueva Copa, que se desarrollará en la provincia de Mendoza, Minutouno.com te trae todo lo que tenés que saber, con fotos impactantes como para entender de qué se trata.

El anuncio oficial de la Copa

LA ASOCIACIÓN ARGENTINA DE FÚTBOL FUSIÓN se enorgullece de lanzar la apertura de la segunda edición de la Copa Argentina Fútbol Fusión 2022.

En este torneo nacional de gran repercusión participaran las 23 Franquicias. Uruguay será nuestro invitado especial!

SOBRE LA SEDE

La sede Mendoza fue designada como anfitriona de la Copa Argentina donde vio nacer este innovador deporte.

El escenario estará a la altura de un hecho que se transformará en hito para el desarrollo del juego que se convirtió en deporte.

SOBRE LA COPA

La copa se realizará en uno de los lugares más emblemáticos de la provincia de Mendoza, con el imponente paisaje que rodea al Gran Hotel Potrerillos que será sede central del torneo y el cuál adquirió recientemente una Franquicia de Fútbol Fusión. Un¡ escenario ideal para disfrutar de Mendoza y de este gran torneo nacional.

La Copa Argentina de Fútbol Fusión se realizará por segunda vez consecutiva en la historia de este deporte y reunirá a los mejores jugadores de las 22 ciudades argentinas donde ya se practica. Es un evento sin precedentes que se desarrollará desde el 17 al 23 de Enero de 2022

SAN LUIS con Matías Rogel y Facundo Reyes fueron los campeones de la primera edición de la Copa Argentina que se celebro en el Enero de 2021 en la ciudad de Mar del Plata, defenderán la copa en la provincia de Mendoza.

SISTEMA DE TORNEO

Tres grupos para clasificación a play off.

Se jugará Lunes 17 | Martes 18 | Miércoles 19

fase regular de clasificación a Play Off

Jueves 20. Día Libre para Turismo por

Mendoza

Viernes 21 | Sábado 22 Play Off

(Octavos y Cuartos de Final)

Domingo 23 | Semi fina y FINAL

